株主優待投資というと、「権利取りのタイミングだけ保有する短期投資」というイメージを持つ方も少なくありません。しかし、実際には、長期保有を前提としたほうがメリットを享受しやすいケースも多く存在します。特に3月期決算企業の中には、保有期間に応じて優待内容が充実する「長期優遇制度」を導入している企業が多く存在しますので要注目です。長期優遇制度に注目長期保有の最大のメリットは、「優待＋配当」を安定的に受け