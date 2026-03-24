株安でも狙いたい！長く持つほど得する株主優待銘柄・3選【3月27日・権利付き最終日に注目】
株主優待投資というと、「権利取りのタイミングだけ保有する短期投資」というイメージを持つ方も少なくありません。しかし、実際には、長期保有を前提としたほうがメリットを享受しやすいケースも多く存在します。特に3月期決算企業の中には、保有期間に応じて優待内容が充実する「長期優遇制度」を導入している企業が多く存在しますので要注目です。
さらに、長期保有は心理的なメリットもあります。頻繁に売買を行う必要がないため、相場の短期的な上下に一喜一憂しにくくなり、投資判断がブレにくくなります。特に初心者にとっては、「保有し続けるだけで優待と配当が得られる」というシンプルな仕組みは、投資を継続するうえで大きな安心材料となります。
今回は、権利取り最終売買日の3月27日も迫っていますので、3月期決算企業の中から、長期保有によるメリットを享受しやすい株主優待銘柄を3つ厳選しました。
高付加価値戦略と直営店強化により収益性が高く、インバウンド需要の回復も追い風となり業績は堅調に推移。ブランド力を軸とした安定成長が期待され、長期投資に適していると言えます。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)
長期優遇制度に注目長期保有の最大のメリットは、「優待＋配当」を安定的に受け取り続けられる点にあります。短期売買では株価の変動に左右されやすく、タイミングを誤ると損失につながることもありますが、長期保有であれば優待と配当を積み重ねることで、トータルでのリターンを安定させることが可能です。
長く持てば持つほど優待内容が充実また、長期優遇制度のある銘柄では、「1年以上」「3年以上」といった保有期間に応じて優待の内容がグレードアップすることがあります。例えば、カタログギフトの内容が充実したり、ポイント数が増加したりするなど、長く持つほどメリットが拡大する設計です。このような仕組みは、投資家に長期保有を促すと同時に、企業側にとっても安定株主の確保につながるため、今後も拡大が期待されます。
さらに、長期保有は心理的なメリットもあります。頻繁に売買を行う必要がないため、相場の短期的な上下に一喜一憂しにくくなり、投資判断がブレにくくなります。特に初心者にとっては、「保有し続けるだけで優待と配当が得られる」というシンプルな仕組みは、投資を継続するうえで大きな安心材料となります。
長期保有の注意点一方、長期保有には注意点もあります。業績悪化による減配や、優待制度の変更・廃止といったリスクはゼロではありません。そのため、利回りの高さだけで判断するのではなく、事業の安定性や財務状況、優待の継続性を確認することなどが重要です。また、優待内容が自分の生活に合っているかどうかも、長期的な満足度に大きく影響します。
今回は、権利取り最終売買日の3月27日も迫っていますので、3月期決算企業の中から、長期保有によるメリットを享受しやすい株主優待銘柄を3つ厳選しました。
ゴールドウイン＜8111＞ゴールドウイン＜8111＞は「ザ・ノース・フェイス」など有力ブランドを国内展開するスポーツアパレル大手です。株主優待は、自社商品購入時に使える割引制度などがあり、長期保有することでブランド価値を実感しやすい点が特徴です。
高付加価値戦略と直営店強化により収益性が高く、インバウンド需要の回復も追い風となり業績は堅調に推移。ブランド力を軸とした安定成長が期待され、長期投資に適していると言えます。
エディオン＜2730＞エディオン＜2730＞は家電量販店大手でギフトカード優待を提供しています。長期保有（1年以上）で優待額が増加する制度を取り入れていることから長期保有向きです。日常生活で使いやすい優待内容ですので個人投資家に人気の高い銘柄です。
沖縄セルラー電話＜9436＞沖縄セルラー電話＜9436＞はKDDIグループの通信会社で、保有期間に応じて特典内容が充実する仕組みを取り入れています。安定した通信収益と高い配当を背景に長期投資との相性がよい銘柄で、個人投資家にも高い人気があります。
文：田代 昌之（金融文筆家）
新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。
(文:田代 昌之（金融文筆家）)