「狙うのそっち！？」【写真】見ていたのはやっぱり…アゴ乗せしてジーッ！そんなツッコミを誘う愛犬の写真が、Xで話題になっています。写っているのは、ペキニーズの「ぺっぺ」ちゃん（生後8カ月・女の子）。家族でケーキを囲むなか、ぺっぺちゃんは身を乗り出しながらも、なぜか“主役”には目もくれません。視線の先にあったのは…ケーキをカットした際にこぼれ落ちた、ほんの小さなかけら。目の前にある大きなケーキではなく、