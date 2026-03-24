株式会社LASSICが運営する、「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、全国のリモートワーク経験者1,009名を対象に「働き方と転職意識に関する調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 出社回帰で20～40代は6割以上が転職検討 20代・30代の半数以上が「仕事選びでリモートワーク可を重視」 転