株式会社LASSICが運営する、「テレワーク・リモートワーク総合研究所（テレリモ総研）」は、全国のリモートワーク経験者1,009名を対象に「働き方と転職意識に関する調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 出社回帰で20～40代は6割以上が転職検討 20代・30代の半数以上が「仕事選びでリモートワーク可を重視」 転職活動における「リモートワーク企業への優先選択率は7割」 「出社回帰するなら転職を考える」理由1位は多様なライフスタイルを楽しむ時間の確保 会社に対する働き方改善への期待「柔軟な働き方を選べるようにしてほしい」が42.5%で最多

出社回帰で20～40代は6割以上が転職検討

「勤務先がリモートワークから出社方針へ転換したら、転職を検討するか」。この問いに対し、転職を検討すると回答した人は全体の51.8%（n=1,009）だった。

年代別に見ると次のようになった。20代は68.5%、30代は63.5%、40代は65.5%と、いずれも6割を超えた。一方、50代は33.3%、60代は30.9%で約3割にとどまる。

画像：株式会社LASSIC 2026年3月19日 プレスリリースより引用

20代・30代の半数以上が「仕事選びでリモートワーク可を重視」

「あなたにとって、『リモートワークができること』は、仕事や転職先を選ぶうえでどの程度重要だと思いますか」と聞いたところ、「最も重要」または「非常に重要」と回答した割合は、20代で56.0%、30代で52.5%と、いずれも過半数に達した。

40代は45.7%で半数に迫る。50代は29.8%、60代は30.9%で約3割にとどまり、ここでも40代までと50代以降で大きく差がつく結果となった。

画像：株式会社LASSIC 2026年3月19日 プレスリリースより引用

転職活動における「リモートワーク企業への優先選択率は7割」

「転職活動をするときに、同じ仕事内容ならリモートワーク（ハイブリッド含む）できる企業を選択しますか？」と聞いたところ、「転職の際、同じ給料ならリモートワーク可能な企業を選ぶ」と回答した人は全体の53.6%だった。

これに「『多少給料が下がっても』『大きく下がっても』リモート可の企業を選ぶ」と回答した層を合わせると69.9%──約7割がリモートワークを重視して次の職場を選ぼうとしている。

全世代において半数を超え、20代に至っては約8割が「給料が同等か下がってもリモート可を選ぶ」という結果となった。

画像：株式会社LASSIC 2026年3月19日 プレスリリースより引用

「出社回帰するなら転職を考える」理由1位は多様なライフスタイルを楽しむ時間の確保

「出社回帰で転職を検討する」と回答した523人に、その理由を尋ねたところ、1位は「趣味や副業など、多様なライフスタイルを楽しむ時間を確保したいから」で37.7%だった。

「通勤時間を家族との時間や自己研鑽に充てたいから」が35.6%で2位、「満員電車のストレスから解放され、心身の健康が改善したから」が33.8%で3位と続く。

40代では「家事や育児、介護との両立が難しくなるから」が33.3%で全年代中最も高く、3番目に多い回答となった（他の世代では6位以下）。

画像：株式会社LASSIC 2026年3月19日 プレスリリースより引用

会社に対する働き方改善への期待「柔軟な働き方を選べるようにしてほしい」が42.5%で最多

同じ1,009人に「あなたの会社が、働き方に関してより良くなってほしいと思う点を教えてください」と尋ねたところ、「個人の事情に合わせた柔軟な働き方を選べるようにしてほしい」が42.5%で最多となった。

画像：株式会社LASSIC 2026年3月19日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査方法：インターネット調査

■調査対象：20歳～65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1,009名

■調査期間：2025年11月27日～11月28日 ■調査方法：インターネット調査■調査対象：20歳～65歳のテレワーク/リモートワークを経験したことがあるワーキングパーソン男女1,009名■調査期間：2025年11月27日～11月28日

ニュース情報元：株式会社LASSIC