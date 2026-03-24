【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが3月22日、自身のInstagramを更新。Tシャツにミニ丈を合わせたカジュアルなコーディネートを公開した。【写真】「今日好き」参加JK「ビジュ最強」ミニ丈から美太もも披露◆永瀬さら、ショーパンカジュアルコーデ公開永瀬は「ベトナム料理がだいすきになったーー」とコメントし、