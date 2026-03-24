「今日好き」永瀬さら、膝上ミニから美脚見せ「ビジュ最強」「カジュアルスタイルも似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた永瀬さらが3月22日、自身のInstagramを更新。Tシャツにミニ丈を合わせたカジュアルなコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」参加JK「ビジュ最強」ミニ丈から美太もも披露
永瀬は「ベトナム料理がだいすきになったーー」とコメントし、生春巻きなどのベトナム料理が並んだテーブルを前にした写真などを複数枚投稿。半袖のTシャツにデニムの膝上ミニボトムスというカジュアルな装いで、ソファーに座り組んだ脚の上に肘を置いたポーズをとり、美しい脚をチラリと見せている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「ビジュ最強」「カジュアルスタイルも似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加JK「ビジュ最強」ミニ丈から美太もも披露
◆永瀬さら、ショーパンカジュアルコーデ公開
永瀬は「ベトナム料理がだいすきになったーー」とコメントし、生春巻きなどのベトナム料理が並んだテーブルを前にした写真などを複数枚投稿。半袖のTシャツにデニムの膝上ミニボトムスというカジュアルな装いで、ソファーに座り組んだ脚の上に肘を置いたポーズをとり、美しい脚をチラリと見せている。
◆永瀬さらの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「可愛すぎる」「ビジュ最強」「カジュアルスタイルも似合ってる」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。永瀬は「マクタン編」「チュンチョン編」に参加した。（modelpress編集部）
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