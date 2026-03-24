松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が、今年も期間限定商品「ムートート定食」を3月25日午後3時に販売開始します。【写真】ヤバイ！ロースかつ、唐揚げも付いている！豚・鳥・牛勢ぞろい！価格も一挙にチェック！「ムートート定食」は、豚バラ肉をしょうゆベースの特製もみダレに漬け込み、パリっとジューシーに揚げた、カリカリ食感がたまらない“タイ風”豚バラ唐揚げです。スイートチリソースで“