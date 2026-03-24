◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦三重2―0佐野日大（2026年3月23日甲子園）三重の「ゴロ魔神」が春夏通算30勝となる節目の一勝をもたらした。背番号18の左腕・上田晴優（せいゆう、3年）が8回2/3を無失点。「持ち味は打たせて取る投球。押すより変化球も低めに集めることを意識した」と胸を張った。26個のアウトのうち内野ゴロが17（犠打1含む）。最速133キロながら無四球と抜群の制球力で打者を手玉に取った。アク