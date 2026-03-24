◇第98回選抜高校野球大会第5日 1回戦 三重2―0佐野日大（2026年3月23日 甲子園）

三重の「ゴロ魔神」が春夏通算30勝となる節目の一勝をもたらした。背番号18の左腕・上田晴優（せいゆう、3年）が8回2/3を無失点。「持ち味は打たせて取る投球。押すより変化球も低めに集めることを意識した」と胸を張った。26個のアウトのうち内野ゴロが17（犠打1含む）。最速133キロながら無四球と抜群の制球力で打者を手玉に取った。

アクシデントを乗り越えた。昨秋のブルペンで捕手からの返球が左目に直撃し、眼窩（がんか）底骨折を負った。一時的に視力が低下。練習は1カ月できず、東海大会は準決勝以降をベンチで見守った。「めちゃくちゃ不安でした」。先も見えないどん底の中で支えてくれたのが家族。「この経験も絶対に春に生きるから」。温かい言葉に涙がこぼれ、リハビリ期間も前を向くことができた。

完投は練習試合でも1度しかなく、次戦を見据えたチーム事情から完封目前の99球で余力を残して交代。残り1人を2番手に譲り「完封したら性格的に調子に乗ってしまう。逆に良かった」と屈託なく笑った。東海勢3校がそろって1回戦を突破するのは10年以来16年ぶり。「100点、いや、120点。次は完投したい」。お手本のような投球でチームに勢いをつけた。 （榎並谷 大輔）