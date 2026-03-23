2026年4月11日（土）にABEMAが開局10周年を迎える。10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」を放送することが決定した。【映像】『今日好き』メンバー『30時間限界突破フェス』特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特