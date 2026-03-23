2026年4月11日（土）にABEMAが開局10周年を迎える。10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』内の企画にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」を放送することが決定した。

【映像】『今日好き』メンバー『30時間限界突破フェス』

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、ABEMAのこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日はABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。

「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』のメンバーが、今を時めく人気アーティストたちと夢の共演を果たし、一夜限りの歌とダンスのコラボレーションを行う。

本企画に参加する『今日好き』メンバーは、伊藤彩華（あやか）、今井環希（たまき）、今井暖大（はると）、岩間夕陽（ゆうひ）、内田金吾（きんご）、榎田一王（いおう）、表すみれ（すみれ）、倉澤俊（しゅん）、酒井理央（りお）、佐藤芹菜（せりな）、紗和（さわ）、鈴木駈（かける）、曽根凌輔（りょうすけ）、代田萌花（もか）、多田梨音（りのん）、田中陽菜（ひなた）、谷村優真（ゆま）、谷本晴（はる）、時田音々（ねね）、西小路侑汰（ゆうた）、松本一彩（いっさ）の21名。CANDY TUNE、CUTIE STREET、GENERATIONS・中務裕太率いるLIL LEAGUEとKID PHENOMENONがアーティストとして参加し、『今日好き』メンバーとともにコラボパフォーマンスを行う。

なお、企画MCにはABEMA初出演となる、Hey! Say! JUMPの有岡大貴と伊野尾慧が決定。『今日好き』の“恋愛見届け人”である、NON STYLE井上裕介とかすとともに、『今日好き』メンバーがひたむきに一生懸命パフォーマンスに向き合う姿を応援し、盛り上げる。

「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」概要



放送日：2026年4月11日（土）

MC：有岡大貴、伊野尾慧

高校生サポーター：井上裕介（NON STYLE）、かす

『今日好き』メンバー：伊藤彩華、今井環希、今井暖大、岩間夕陽、内田金吾、榎田一王、表すみれ、倉澤俊、酒井理央、佐藤芹菜、紗和、鈴木駈、曽根凌輔、代田萌花、多田梨音、田中陽菜、谷村優真、谷本晴、時田音々、西小路侑汰、松本一彩

参加アーティスト：

CANDY TUNE、CUTIE STREET、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、中務裕太（GENERATIONS）