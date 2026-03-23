女優の井川遥（49）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。“因縁”の共演者と爆笑のやり取りをかわした。浜田雅功と大阪のグルメを堪能するべく、ある店に入ると、そこにサプライズで待っていたのが「メッセンジャー」黒田有だった。井川は25年前にMBS「魔法のレストラン」に出演しており、そこで黒田と共演。何度もロケに行った仲だ。黒田は当時、番組で「口説かれた」などと井川に言われたことを否定