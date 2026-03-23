女優の井川遥（49）が、21日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。“因縁”の共演者と爆笑のやり取りをかわした。

浜田雅功と大阪のグルメを堪能するべく、ある店に入ると、そこにサプライズで待っていたのが「メッセンジャー」黒田有だった。井川は25年前にMBS「魔法のレストラン」に出演しており、そこで黒田と共演。何度もロケに行った仲だ。黒田は当時、番組で「口説かれた」などと井川に言われたことを否定するなど、思い出話で盛り上がった。

そんな井川だが「関西の番組に出る時に“どなたか、知り合いの方はいますか？”って聞かれると、知り合いというか、すごく黒田さんに会いたいです、と言ったのはホント」と告白。毛嫌いしているかのように見せていたが、実はそんなことはないと説明した。

ただし、必ず先方に「ちょっと黒田さんは…」と拒否されることが多かったといい、井川は再会できなかったと釈明。これには黒田も「それは問題やろ！」とツッコんだ。

井川は「お忙しいのでね」とすかさずフォローしたが、黒田は「いつの話ですか？最近？」と事情徴収。

返答に困っていた井川に対して、黒田が「何年か前だったら、捕まってましたよ、僕」と自虐ネタで振り返り、井川は「今、私は言わなかったのに！」と笑っていた。