東日本旅客鉄道(JR東日本)は3月19日、28日に開業する新施設「OIMACHI TRACKS(大井町トラックス)」(東京都品川区)を、報道向けに公開した。商業施設とオフィス、住居などが一体となっており、周辺地域の活性化などにつなげるという。スーパーは近隣のニーズに即した商品をそろえる。飲食店は新業態や大井町にゆかりのある店舗なども出店する。大井町は、昔ながらの飲食店も多く立ち並ぶ味わい深い風景があるほか、山手線の車両のほ