BTSのメンバー7人がお揃いのジャケットを着てアメリカ・ニューヨークへと旅立つ姿がキャッチされ、話題を集めている。 【動画】BTS7人のお揃い「KEEP SWIMMING」ウェア【写真】7人お揃いの船乗りルック ■BTSが「KEEP SWIMMING」ウェアで揃えて仲良く出国 3月20日にニューアルバム『ARIRANG』をリリースし、完全体でのカムバックを果たしたBTS。21日には韓国の光化門広場で復帰コンサート