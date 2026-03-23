BTSのメンバー7人がお揃いのジャケットを着てアメリカ・ニューヨークへと旅立つ姿がキャッチされ、話題を集めている。

【動画】BTS7人のお揃い「KEEP SWIMMING」ウェア【写真】7人お揃いの船乗りルック

■BTSが「KEEP SWIMMING」ウェアで揃えて仲良く出国

3月20日にニューアルバム『ARIRANG』をリリースし、完全体でのカムバックを果たしたBTS。21日には韓国の光化門広場で復帰コンサート『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行い世界中から注目を浴びた彼らだが、その翌日の22日に空港に姿を現し、アメリカへと飛び立った。

空港に現れた7人とスタッフが纏っているのは、お揃いのブルーのジャケット。アルバムのタイトル曲「SWIM」にちなんでか、胸元に「KEEP SWIMMING」の文字が刻まれている。まるで部活の遠征かのような雰囲気を醸し出しながら、メンバーは報道陣とファンへ和やかに手を振った。

V（ヴィ）はフードを被った上にヘッドホンを重ね、JUNG KOOK（ジョングク）とRM（アールエム）はキャップにまで「KEEP SWIMMING」の文字が。足首を負傷しているRMは、両手で松葉杖をついてゆっくりと歩みを進めた。

SNSでは「7人がお揃いだったらもう何着てても最高」「まるで水泳部の遠征みたいになってるw」「お揃いの服で出国するバンタン愛おしさの極み」「Teamバンタン、カッコいいな」「“KEEP SWIMMING ”パーカーグッズで販売してほしい」と反響を集めている。

BTSは現地時間23日、Spotifyとコラボしたイベント『Spotify X BTS： SWIMSIDE』をニューヨークで開催。また25日から26日にかけて人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』に出演する予定だ。

■「SWIM」MVオフショットではBTSがお揃いの船乗りルックを披露

なおRMがInstagramで公開した「SWIM」のMVオフショットでは、メンバー7人がお揃いの船乗りルックで登場している。