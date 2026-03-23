WBCで着用したユニホーム

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として出場した大谷翔平投手（ドジャース）が実際に着用した日本代表ユニホームが22日（日本時間23日）、MLB公式のオークションサイトで150万10ドル（約2億4000万円）で落札された。満塁ホームランを放った1次ラウンド・台湾戦のもの。

落札されたのは、今大会で侍ジャパンの初戦となった6日の台湾戦（東京ドーム）で着用していた背番号16のユニホーム。この試合で大谷は「1番・DH」で出場し、2回の第2打席で豪快な満塁弾をかっ飛ばしている。

現地時間15日にオークションがスタートし、終了間際に入札が続いてどんどん価格が上昇。2億円を突破するという驚異的な価格で落札となった。

24年には史上初めて「50本塁打、50盗塁」を達成した50号ホームランボールが手数料込みで439万2000ドル（約6億6320万円＝当時）で落札され、マーク・マグワイア（当時カージナルス）が1998年に放った70号ボールの落札価格300万5000ドル（約4億5400万円＝同）を上回って史上最高値に。他にもユニホームやサインボールなど、過去にも節目のものがオークションで高額落札されている。



（THE ANSWER編集部）