◇明治安田J1百年構想リーグEAST第8節第2日柏3―0水戸（2026年3月22日三協フロンテア柏スタジアム）柏がMF中川敦瑛（23）の初ゴールなどで快勝し、今季2度目の90分勝ちを収めた。前半15分に左サイドのショートコーナーから中央の中川にパスが入り、そのまま右足でミドルシュート。バーに当たって下に落ち、そのまま試合が継続されたが、主審がVARに確認してゴールとなった。さらに31分には右サイドからDF久保藤治郎（26）