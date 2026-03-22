【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSの5thアルバム『ARIRANG』が、Spotifyの歴代で最もストリーミングされたK-POPアルバムとなった。 ■世界各地のチャートで記録を達成はBTSへの音楽ファンの熱気の証明 Spotifyの「デイリートップソング・グローバル」チャート（3月20日付）では、タイトル曲「SWIM」が初登場1位に直行したほか、アルバム全収録曲が1位から14位を独占。グローバル