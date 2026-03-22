人気YouTuber・ヒカルさんが2026年3月20日、YouTuber・エミリンさんの動画で新たな恋人の存在を明かした。「ヒカルさんの恋愛の話を聞きたい」ヒカルさんはエミリンさんのチャンネルで公開された「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」との動画に出演し、近況について語った。エミリンさんは夫のアダチさんと「次ヒカルさんが付き合う人をドンピシャで当てたら当たり