人気YouTuber・ヒカルさんが2026年3月20日、YouTuber・エミリンさんの動画で新たな恋人の存在を明かした。

「ヒカルさんの恋愛の話を聞きたい」

ヒカルさんはエミリンさんのチャンネルで公開された「【離婚後どう？】ヒカルに直近の恋愛＆彼女について勇気を出して聞いてみたら何だか様子がおかしい」との動画に出演し、近況について語った。

エミリンさんは夫のアダチさんと「次ヒカルさんが付き合う人をドンピシャで当てたら当たり」というテーマで盛り上がっていたといい、「ヒカルさんの恋愛の話を聞きたいです」とリクエストする。

エミリンさんは「31歳、元キャバクラ嬢。ヒカルさんと付き合うことをきっかけに引退した人気キャバ嬢」と予想。ヒカルさんは「......もうそれほぼノアじゃない？」と、元妻・進撃のノアさんの名前を出してツッコミを入れる。興味深げにエミリンさんの考察に耳を傾けていたヒカルさんだったが、「全然合ってない」とぴしゃり。

さらに、アダチさんは「30歳で、弁護士の方」と予想するも、ヒカルさんは「俺人生で弁護士出会ったことなくて」と困惑。「全然違う。全然信じれないぐらい違うな」としていた。

「趣味が料理と掃除」「清楚系の美人さん」

エミリンさんが「これ正解は出せるんですか？」とすると、ヒカルさんは「軽くなら」とし、「最近は朝7時に起きてるし、夜の24時には寝るから、夜遊ぶ暇なんてなくて、1人の女の子とだけ会ってて」と告白した。

そして、「その子は趣味が料理と掃除」だといい、「オーガニックの食事が食べたい」としたヒカルさんのために、「『全部オーガニックのスーパーで買ってくるよ』みたいな感じで、もう調味料も全部オーガニックで。朝食だけじゃなくて、朝とか夜とか......もうなんなら昼も『弁当作りたい』って言われてて」と、献身的な女性の存在を明かした。

年齢は「20代」で、タレント活動などもしておらず「SNSもやってない」。今までの恋人と決定的に違うポイントとして、「背めっちゃ高いかも」とした。

ヒカルさんから恋人の写真を見せられたエミリンさんとアダチさんは、「えっ、めっちゃ可愛いです」と驚き。エミリンはセミロングで目元のぱっちりした女性の似顔絵を公開し、「清楚系の美人さんでした」とのテロップを添えた。

今後の結婚の可能性は？

ヒカルさんの兄で撮影を手掛ける「まえっさん」も好感触だといい、「けっこう真面目な感じも伝わってくるし、ヒカルのこと本当に好きなんだろうなっていうのが、今までの子よりは明らかに真剣伝わってくるというか」と明かした。

ヒカルさんは、「めちゃくちゃ真面目かも。ピュアっていうか、純粋無垢みたいな。俺と出会ってさ、『ハイブランド要りません』ってなかなかなくない？」とまんざらでもない様子だ。

家事のできる女性に惹かれたことはなかったというヒカルさんだが、「でもこんなにいいもんなんだっていう風に思ったわけ」と話す。

「珍しく俺は今、この人を失いたくないというか、この人に振られたくないなと思ってるわけ。この人を失ったら、もうなかなかこんなレベル現れないんじゃないかと思ってるわけよ」

なお、友達の紹介で知り合ったが、相手の女性はヒカルさんを「お金持ちだと知らなかった」という。エミリンさんは、「ヒカルさんが落ち着いてるから本当な感じがします」と納得した様子。「より本気度を感じるというかなんかガチっぽいなって感じ」とした。

今後の結婚の可能性については、「胃袋を掴まれるってこともあるやん」。「俺からすると、その子の作った料理を食べれなくなるっていうことは相当嫌だなと思ってるわけよ」と前向きに語っていた。