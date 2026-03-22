全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のラーメン店『Tombo（とんぼ）』です。軽いのに、深い。大人も飲み干す至福のスープ店主が丼にスープを注ぎ入れると、カウンター9席の店内は瞬く間においしいアロマで包まれた。ふくよかな地鶏の香り、甘い豚の香り、上品なダシの香り……。立ち上る香気に、期待が高まっていく。味玉汐の旨味ソバ1500円『Tombo（とんぼ）』味