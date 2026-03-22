全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のラーメン店『Tombo（とんぼ）』です。

軽いのに、深い。大人も飲み干す至福のスープ

店主が丼にスープを注ぎ入れると、カウンター9席の店内は瞬く間においしいアロマで包まれた。ふくよかな地鶏の香り、甘い豚の香り、上品なダシの香り……。立ち上る香気に、期待が高まっていく。

味玉汐の旨味ソバ1500円

『Tombo（とんぼ）』味玉汐の旨味ソバ 1500円 鶏と豚、魚介のスープをそれぞれ別に炊き、おいしさのピークを追求。塩分ではなく旨みで魅せる

ひと口啜れば、その期待は確信へ。干しエビやホタテの旨みを重ねた丸い塩ダレや香ばしい揚げねぎの風味も相まって、想像以上の奥行きに引き込まれる。

店主が掲げる“軽いけど、深い旨み”とはまさに言い得て妙。くどさはないのに、余韻がいつまでも響き続ける。啜り心地を楽しめるよう長めに切り出した中細麺は、しっかり麺を泳がせながら、茹で上がるまで片時も目を離さない。

「3杯目以降はバランスが崩れるから」と、どんなに忙しくても一度に作るラーメンは2杯だけ。丹念な手仕事こそが至福の味を支えている。

『Tombo（とんぼ）』店主 榎本直記さん

店主：榎本直記さん「“つけソバ”もファンの多い逸品です！」

『Tombo（とんぼ）』

吉祥寺『Tombo（とんぼ）』

［店名］『Tombo（とんぼ）』

［住所］東京都武蔵野市吉祥寺南町4-16-12リトハイム101

［電話］0422-77-7590

［営業時間］11時半〜14時半、18時〜21時※スープがなくなり次第終了

［休日］金

［交通］JR中央線ほか吉祥寺駅南口から徒歩13分

撮影／小島昇、取材／松井さおり

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】レンゲが止まらない！ 何度でも飲みたくなる絶品スープが売りの塩ラーメン（5枚）