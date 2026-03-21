花粉症で鼻水に悩まされている人は多いと思います。正しい鼻のかみ方や鼻をかむ際のNG行為などについて、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【画像で見る】「えっ…知らなかった！」これが鼻をかむときの“NG行為”3選です！大王製紙は、鼻をかむときは次の行為を避けるよう、注意喚起しています。・両