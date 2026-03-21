花粉症で鼻水に悩まされている人は多いと思います。正しい鼻のかみ方や鼻をかむ際のNG行為などについて、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…知らなかった！」 これが鼻をかむときの“NG行為”3選です！

大王製紙は、鼻をかむときは次の行為を避けるよう、注意喚起しています。

・両鼻を一度に強くかむ

鼻の奥に鼻水が逆流し、副鼻腔（びくう）炎や中耳炎になることも。

・中途半端にかむ

鼻水が残ると、菌が増える原因に。

・ティッシュを鼻に詰める

粘膜を傷つけてしまう可能性がある。

鼻をかむときは「片方ずつ、ゆっくりかむ」ようアドバイス。かみにくいときも一度に力を入れず、優しくかむのがポイントだといいます。

また、花粉症の鼻水に対しては「鼻を温める」「部屋をしっかり加湿する」「マスクで花粉の侵入をブロック」「鼻吸い器を使う」「小まめに鼻をかむ」の5つが効果的だと紹介しています。

さっそく取り組んでみてはいかがでしょうか。