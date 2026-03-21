「オープン戦、阪神−オリックス」（２１日、京セラドーム大阪）阪神の伏見寅威捕手が五回先頭で死球を受けた。この回から代わった２番手・曽谷の３球目の変化球が右足を直撃し、伏見はホームベースの上で仰向けに倒れた。藤川監督もすぐに動き、ベンチを飛び出し、代走に岡城を告げた。その後は伏見も起き上がった。この日、両チーム３つめの死球に京セラドームは騒然。左翼席からは怒号も飛んだ。