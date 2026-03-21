【創彩フェス 5th】 開催期間：3月21日～3月22日10時～18時 会場：KOTOBUKIYA-Hall （東京都立川市緑町4-5 壽屋ビル 3F） 入場料：無料 「創彩フェス 5th」で発表された「佐伯 リツカ【学園祭メイドコスチューム】」は見た目で強いインパクトをもたらす。今回展示されたのは灰色の"原型"だが、その凝った造形と見ているだけで楽しくな