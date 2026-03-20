元AKB48で女優の谷口めぐを起用したランジェリーブランド「LINGERIEAM」（ランジェリアム）の最新コレクションのビジュアルが解禁されました。【写真】女優の谷口めぐさんが登場したランジェリーブランドLINGERIEAMの最新ビジュアル今回公開されたのは、「アメリア」と「イザドラ」の2シリーズです。アメリアは、重なる花々が胸元に咲くデザインが特徴で、可憐さの奥にある揺るがぬ気品を表現しています。同作のラインナップは、グ