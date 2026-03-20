元AKB48で女優の谷口めぐを起用したランジェリーブランド「LINGERIEAM」（ランジェリアム）の最新コレクションのビジュアルが解禁されました。



【写真】女優の谷口めぐさんが登場したランジェリーブランドLINGERIEAMの最新ビジュアル

今回公開されたのは、「アメリア」と「イザドラ」の2シリーズです。



アメリアは、重なる花々が胸元に咲くデザインが特徴で、可憐さの奥にある揺るがぬ気品を表現しています。同作のラインナップは、グレースシルクブラ（1万8920円から）をはじめ、ショーツとTバック（各7260円）、ガーター（8690円）です。



イザドラは、花々の陰影が胸元を彩るデザインで、花が咲き乱れる瞬間をまとうような仕上がりとなっています。同作のラインナップは、グラマーアップブラ（1万8920円から）のほか、ショーツとTバック（各7260円）、ガーター（8690円）です。



掲載アイテムは、RAVIJOUR公式オンラインストアと全国の店舗にて販売中。新作コレクションの発売を記念したノベルティキャンペーンも開催されており、新作のブラとボトムをセットで購入するごとに、同作のチョーカーがプレゼントされます。



【谷口めぐさんプロフィル】

1998年11月12日、東京都生まれ。2013年のAKB48第15期生オーディションに合格し、グループのメンバーとして活動。58枚目のシングル「根も葉もRumor」で初の選抜入り。「豆腐プロレス」（テレビ朝日）、「マジムリ学園」（日本テレビ）などに出演。「メディウムダイバー」（テレビ埼玉）でドラマ初主演。2024年5月に同グループを卒業。 X：https://twitter.com/o_megu1112 Instargram：https://www.instagram.com/o_megu1112 TikTok：https://www.tiktok.com/@omegu_1112