海上保安庁は3月20日、名護市・辺野古で修学旅行中の高校生を乗せた船が転覆し、2人が死亡した事故をめぐって、船を運営する市民団体の関係先に家宅捜索に入った。「事故は3月16日に辺野古沖で発生。平和学習のために同地を訪れていた同志社国際高校（京都）の生徒18人と、乗組員3人が乗船していた船2隻が転覆し、同校の女子生徒（17）と船長の金井創さん（71）が死亡しました。船を運行するのは、米軍普天間飛行場の辺野古移設の