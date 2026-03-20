【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAの3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングで、新曲の「Bad Girl」が3月27日に配信リリースすることが決定。配信ジャケット写真も解禁された。 ■「Bad Girl」の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情 CM公開開始と同時にSNSでは「リリースが待ちきれない」「