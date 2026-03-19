バーガーキング』が出店攻勢を強めている。3月から4月にかけて東京、埼玉、愛知、岐阜に計4店舗をグランドオープンし、全国店舗数は352店（2026年4月22日時点予定）に到達する見込みだ。2028年末までに600店舗を目指す中、未進出エリアへの拡大も進める。【写真】ボリュームすごすぎ『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』説明図今回の出店は、ロードサイドやショッピングモール内への配置を軸に、通勤・通学や買