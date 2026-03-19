『バーガーキング』全国352店舗へ拡大 東京・埼玉・愛知・岐阜に新店 600店舗構想加速【一覧掲載】
『バーガーキング』が出店攻勢を強めている。3月から4月にかけて東京、埼玉、愛知、岐阜に計4店舗をグランドオープンし、全国店舗数は352店（2026年4月22日時点予定）に到達する見込みだ。2028年末までに600店舗を目指す中、未進出エリアへの拡大も進める。
【写真】ボリュームすごすぎ『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』説明図
今回の出店は、ロードサイドやショッピングモール内への配置を軸に、通勤・通学や買い物の合間に立ち寄れる利便性を重視したもの。看板商品である直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型バーガー「ワッパー（R）」を中心に、ブランドの強みである味と品質を広く訴求していく。
3月20日に東京・板橋区の高島平店、3月28日に埼玉・さいたま市のイオンタウン東浦和店を開業。さらに4月16日に愛知・岡崎市のMEGAドン・キホーテUNY矢作店、4月22日に岐阜・本巣市のモレラ岐阜店をオープンする。いずれも生活導線上に位置する商業施設内で、日常利用を取り込む狙いだ。
同ブランドは近年、国内での出店ペースを加速させており、2026年も積極的な新規出店を計画。既存エリアのドミナント強化と並行し、新規エリアへの進出を進める方針だ。「あなたの街にもバーガーキング（R）がやってくるかもしれない」として、さらなる拡大に意欲を見せる。
今後も直火焼きビーフとフレッシュな野菜を組み合わせた本格バーガーを軸に、ブランド価値の向上と来店動機の創出を図る。外食市場の競争が激化する中、店舗網の拡充と商品力で存在感を高めていく構えだ。
■店舗概要
・バーガーキング（R） 高島平店
オープン日時：2026年3月20日（金）午前10時
店舗住所：東京都板橋区高島平9-23-1 メトロ・エム高島平1Fフードコート
営業時間：10:00-21:00
・バーガーキング（R） イオンタウン東浦和店
オープン日時：2026年3月28日（土）午前9時
店舗住所：埼玉県さいたま市緑区東浦和1-1-6 イオンタウン東浦和2F
営業時間：10:00-21:00※3月28日のみ9:00-21:00
・バーガーキング（R） MEGAドン・キホーテUNY矢作店
オープン日時：2026年4月16日（木）午前9時
店舗住所：愛知県岡崎市舳越町字神道35 MEGAドン・キホーテUNY矢作1F
営業時間：9:00-22:00
・バーガーキング（R） モレラ岐阜店
オープン日時：2026年4月22日（水）午前10時
店舗住所：岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜1F
営業時間：10:00-21:00
※オープン日時・営業時間は変更となる場合がある。
【写真】ボリュームすごすぎ『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』説明図
今回の出店は、ロードサイドやショッピングモール内への配置を軸に、通勤・通学や買い物の合間に立ち寄れる利便性を重視したもの。看板商品である直火焼きの100％ビーフパティを使用した大型バーガー「ワッパー（R）」を中心に、ブランドの強みである味と品質を広く訴求していく。
同ブランドは近年、国内での出店ペースを加速させており、2026年も積極的な新規出店を計画。既存エリアのドミナント強化と並行し、新規エリアへの進出を進める方針だ。「あなたの街にもバーガーキング（R）がやってくるかもしれない」として、さらなる拡大に意欲を見せる。
今後も直火焼きビーフとフレッシュな野菜を組み合わせた本格バーガーを軸に、ブランド価値の向上と来店動機の創出を図る。外食市場の競争が激化する中、店舗網の拡充と商品力で存在感を高めていく構えだ。
■店舗概要
・バーガーキング（R） 高島平店
オープン日時：2026年3月20日（金）午前10時
店舗住所：東京都板橋区高島平9-23-1 メトロ・エム高島平1Fフードコート
営業時間：10:00-21:00
・バーガーキング（R） イオンタウン東浦和店
オープン日時：2026年3月28日（土）午前9時
店舗住所：埼玉県さいたま市緑区東浦和1-1-6 イオンタウン東浦和2F
営業時間：10:00-21:00※3月28日のみ9:00-21:00
・バーガーキング（R） MEGAドン・キホーテUNY矢作店
オープン日時：2026年4月16日（木）午前9時
店舗住所：愛知県岡崎市舳越町字神道35 MEGAドン・キホーテUNY矢作1F
営業時間：9:00-22:00
・バーガーキング（R） モレラ岐阜店
オープン日時：2026年4月22日（水）午前10時
店舗住所：岐阜県本巣市三橋1100 モレラ岐阜1F
営業時間：10:00-21:00
※オープン日時・営業時間は変更となる場合がある。