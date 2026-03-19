「選抜高校野球・１回戦、帝京−沖縄尚学」（１９日、甲子園球場）スポーツ庁の河合純一長官が始球式を務めた。大会スタッフと球審に両脇をエスコートされてマウンドに上がった河合長官は、入念に足元や投球報告を確認。球審の「プレーボール！」という大きな声をたよりに右腕から投じたボールはワンバウンドして捕手のミットへ。場内から大きな拍手が送られた。河合長官はパラリンピックの競泳男子視覚障害クラスで１９９