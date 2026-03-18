アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「出会いがない女性の実態」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【画像】うぅん…悩ましい…コチラが「恋人がいない女性」の特徴“TOP8”回答です！恋人がいない女性の96％「出会いがない」調査は1月16日、恋人がいない成人女性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、恋人がいない女性