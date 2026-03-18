アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「出会いがない女性の実態」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【画像】うぅん…悩ましい… コチラが「恋人がいない女性」の特徴“TOP8”回答です！

恋人がいない女性の96％「出会いがない」

調査は1月16日、恋人がいない成人女性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、恋人がいない女性100人に「現在、異性との出会いがないと感じていますか？」と質問すると、「はい」と回答した人が96人（96.00％）、「いいえ」が4人（4.00％）という結果になりました。

同社は、「恋人がいない女性の大多数が、現在の生活の中で『異性との出会いがない』と感じていることが明らかになりました」とコメントを寄せています。

さらに、「出会いがない」と回答した96人に対し、「自分に当てはまると思う特徴」（複数回答可）を聞いたところ、上位を占めた回答は「趣味がインドア」（38.54％）、「恋愛は基本的に受け身」（36.46％）、「職場に独身男性が少ない」（31.25％）、「仕事が忙しくて時間がない」（28.13％）となりました。

この結果を受けて同社は、「出会いの少なさを、行動範囲や恋愛スタンス、身近な生活環境と結びつけて捉えている人が多いことが分かります」と分析しています。

また、割合は低いものの、「自分に自信がない」（26.04％）、「身だしなみに無頓着」（15.63％）、「過去の恋愛にトラウマがある」（10.42％）という回答もありました。

