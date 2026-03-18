開催：2026.3.18会場：ローンデポ・パーク結果：[アメリカ] 2 - 3 [ベネズエラ]WBCの試合が18日に行われ、ローンデポ・パークでアメリカとベネズエラが対戦した。アメリカの先発投手はＮ・マクリーン、対するベネズエラの先発投手はＥ・ロドリゲスで試合は開始した。3回表、2番 Ｍ・ガルシア 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでベネズエラ得点 USA 0-1 VEN5回表、7番 Ｗ・アブレ