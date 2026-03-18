開催：2026.3.18

会場：ローンデポ・パーク

結果：[アメリカ] 2 - 3 [ベネズエラ]

WBCの試合が18日に行われ、ローンデポ・パークでアメリカとベネズエラが対戦した。

アメリカの先発投手はＮ・マクリーン、対するベネズエラの先発投手はＥ・ロドリゲスで試合は開始した。

3回表、2番 Ｍ・ガルシア 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでベネズエラ得点 USA 0-1 VEN

5回表、7番 Ｗ・アブレイユ 2球目を打ってセンターへのホームランでベネズエラ得点 USA 0-2 VEN

8回裏、2番 Ｂ・ハーパー 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでアメリカ得点 USA 2-2 VEN

9回表、4番 Ｅ・スアレス 7球目を打って左中間へのタイムリーツーベースヒットでベネズエラ得点 USA 2-3 VEN

試合は2対3でベネズエラの勝利となった。

この試合の勝ち投手はベネズエラのＡ・マチャドで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はアメリカのＧ・ウィットロックで、ここまで0勝1敗0S。ベネズエラのＤ・パレンシアにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-18 11:58:07 更新