◇第6回WBC決勝ラウンド決勝ベネズエラ―米国（2026年3月17日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは17日（日本時間18日）、決勝で米国と対戦。3回1死二、三塁から好調のマイケル・ガルシア内野手（26）が中犠飛を放って先制した。初優勝を狙うベネズエラは1次ラウンドを3勝1敗の2位で突破。準々決勝は前回優勝の日本を撃破し、準決勝は唯一の全勝だったイタ