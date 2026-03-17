2026年3月14日、テレビアニメ「名探偵コナン」が放送されると、毛利蘭（もうりらん）役を山崎和佳奈に代わって担当した岡村明美の声が初披露され、中国のネットユーザーから称賛する声が相次いだ。山崎については先月16日、所属事務所が病気療養のため当面の活動を見合わせることを発表。これを受け「ONE PIECE」のナミ役で知られる岡村が代役として出演することが告知されていた。14日に放送されたエピソードでは、怪盗キッドが宝