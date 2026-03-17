2026年3月14日、テレビアニメ「名探偵コナン」が放送されると、毛利蘭（もうりらん）役を山崎和佳奈に代わって担当した岡村明美の声が初披露され、中国のネットユーザーから称賛する声が相次いだ。

山崎については先月16日、所属事務所が病気療養のため当面の活動を見合わせることを発表。これを受け「ONE PIECE」のナミ役で知られる岡村が代役として出演することが告知されていた。

14日に放送されたエピソードでは、怪盗キッドが宝石・青の玉座を狙って展示室に侵入したところ、遺体を発見する。事件解決のために条件付きで江戸川（えどがわ）コナンと手を組むと、高校生探偵・白馬探も現場に姿を見せる展開となる。

物語の冒頭から蘭も登場し、親友の鈴木園子（すずきそのこ）との会話シーンで初めて岡村が演じる蘭の声が披露された。これが中国のSNS・小紅書（RED）で拡散されると、ネットユーザーから「全然違和感ない」「すごく似てない？」「聞いた感じほとんど同じ！。すごい」「違いある？。自分には分からなかった」とのコメントを集めた。

また、「本当にすごく頑張ってると思う」「日本の声優って本当に実力あるよね」「元の声に近づけようとすごく努力してるのが分かる」「すごく上手だと思う。他の人だったらここまで似せるのは無理かも。完全に同じではないけど、かなり良い出来」と岡村を称える声が相次いだ。

一方で、「声がちょっと若くなった感じがする」「今回の蘭ちゃんの方が、ちょっと落ち着いてる感じがする（笑）」「確かに似てるけど、なんて言えばいいのかな、ちょっと発音が重い感じ？。山崎さんの声ほど澄んだ感じではない」「こんな大事な回なのに、本来の声優じゃないのはちょっと残念」と指摘する声も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）