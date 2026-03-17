創業91年の合繊メーカー「カジグループ」が運営するファクトリーブランド「TO＆FRO」より、miffyとコラボレーションした19型のアイテムが2026年3月17日に発売された。＞＞＞miffy×TO＆FROコラボバッグをチェック！（写真4点）世界中で長く親しまれ、2025年に70周年を迎えた「miffy」とTO＆FROがコラボレーション、使いやすさと親しみやすさを併せ持つアイテムが誕生した。TO＆FROは、日本の繊維産業が盛んな石川県を拠点に、自社