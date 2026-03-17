【ミッフィー】TO&FROの軽量・高機能アイテムにmiffyデザインが登場！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」が運営するファクトリーブランド「TO＆FRO」より、miffyとコラボレーションした19型のアイテムが2026年3月17日に発売された。
＞＞＞miffy×TO＆FROコラボバッグをチェック！（写真4点）
世界中で長く親しまれ、2025年に70周年を迎えた「miffy」とTO＆FROがコラボレーション、使いやすさと親しみやすさを併せ持つアイテムが誕生した。
TO＆FROは、日本の繊維産業が盛んな石川県を拠点に、自社で軽量・高機能さを追求した生地から生産するファクトリーブランド。今回のコラボレーションでは、職人の技術力とリアルな使い勝手を融合させたTO＆FROと、世代を超えて愛されているmiffyが出会い、日常の様々なシーンに寄り添うアイテムを全19型、展開する。
さらに、コラボレーションアイテムは、TO＆FRO直営店と元町ファクトリーオンラインショップに加え、3月19日から松坂屋・上野店にて開催される「ミッフィーzakkaフェスタ」、4月18日から青森県立美術館にて開催される「誕生70周年記念 ミッフィー展」でも発売される。
今回のコラボレーションでは、TO＆FROが世界最軽量クラスを目指して開発した、 風になびくほど薄いのに耐久性がある「Humming bird AIR」という生地を採用したアイテムをセレクト。髪の毛の1／3程しかない極細糸を、長年培ってきたTO＆FRO独自の技術で丁寧に織りあげた「Humming bird AIR」は、薄くても丈夫でシワになりにくく、しかも撥水加工で、生活防水対応しているのが特徴だ。
カラーやデザイン選定もTO&FROのシンプルな無地アイテムをキャンバスとして、miffyの魅力を最大限活かせるものをセレクト。透ける程に薄い生地ならではの軽やかな発色の上に、miffyのプリントを施している。
薄くて丈夫、そしてかわいいバッグを体感してみて。
（C） Mercis bv
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世界中で長く親しまれ、2025年に70周年を迎えた「miffy」とTO＆FROがコラボレーション、使いやすさと親しみやすさを併せ持つアイテムが誕生した。
TO＆FROは、日本の繊維産業が盛んな石川県を拠点に、自社で軽量・高機能さを追求した生地から生産するファクトリーブランド。今回のコラボレーションでは、職人の技術力とリアルな使い勝手を融合させたTO＆FROと、世代を超えて愛されているmiffyが出会い、日常の様々なシーンに寄り添うアイテムを全19型、展開する。
今回のコラボレーションでは、TO＆FROが世界最軽量クラスを目指して開発した、 風になびくほど薄いのに耐久性がある「Humming bird AIR」という生地を採用したアイテムをセレクト。髪の毛の1／3程しかない極細糸を、長年培ってきたTO＆FRO独自の技術で丁寧に織りあげた「Humming bird AIR」は、薄くても丈夫でシワになりにくく、しかも撥水加工で、生活防水対応しているのが特徴だ。
カラーやデザイン選定もTO&FROのシンプルな無地アイテムをキャンバスとして、miffyの魅力を最大限活かせるものをセレクト。透ける程に薄い生地ならではの軽やかな発色の上に、miffyのプリントを施している。
薄くて丈夫、そしてかわいいバッグを体感してみて。
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