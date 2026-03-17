2023年にNetflix版のドラマシリーズとして配信された『ONE PIECE』シーズン1。多くの視聴者に支持されただけでなく、そこには人気漫画の実写化という枠組みを凌駕するインパクトがあった。配信開始から数日で世界84カ国において視聴ランキング1位を獲得し、当時『ストレンジャー・シングス 未知の世界』（シーズン4）や『ウェンズデー』といった同Netflixの看板作品を一部で上回るスタート