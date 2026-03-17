かつて活況にあったレンタルビデオ市場において、トップに君臨していた「TSUTAYA」。そして二番手には、ライバル「ゲオ」の存在があった。それから時を経て、市場の衰退とともに、両者の明暗は大きく分かれている。かたやTSUTAYAは、ピーク期には全国に約1500弱あった店舗が次々閉店に追い込まれ、今や667店舗（2026年2月時点）までその数を減らしている。一方、ゲオは環境変化を乗り越えて、今なお業績を飛躍的に伸ばし続けている