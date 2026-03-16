『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、CORTISが登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』人気急上昇中のCORTISがマイナビTGCに降臨©マイナビ TGC 2026 S/SCORTISは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらを輩出した「BIGHIT MUSIC」から昨年8月にデビューしたボーイズグルー