北海道千歳市の市立千歳市民病院は16日、同院で薬剤の誤投与後に患者が死亡する事案が13日に発生したと明らかにした。16日午後に記者会見を開き、詳細を説明するとしている。同病院のホームページによると、病床数は190床。内科や小児科など13の診療科を開設している。