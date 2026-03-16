サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」が、ニューオータニ（幕張・大阪）のスイーツビュッフェに初登場。幕張と大阪で期間限定の『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』が開催されます。さらに、オリジナルトートバッグ付プランや宿泊プランも実施される予定です☆ サンエックス「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビ