サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」が、ニューオータニ（幕張・大阪）のスイーツビュッフェに初登場。

幕張と大阪で期間限定の『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』が開催されます。

さらに、オリジナルトートバッグ付プランや宿泊プランも実施される予定です☆

サンエックス「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜

スケジュール：

ホテルニューオータニ幕張開催期間：2026年5月7日（木）〜6月30日（火）時間：ランチ 11:00〜16:00（料理終了）120分制、ディナー 17:30〜20:00（料理終了）※毎週土・日曜日基本料金(税・サ込)： 大人 平日 8,000円、 土・日曜日 8,800円／小学生 4,000／幼児（4歳以上）2,500円予約・問合せ：043-299-1847（ザ・ラウンジ 10:00〜18:00）店舗：〒261-0021 千葉市美浜区ひび野2-120-3 ホテルニューオータニ幕張 ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）ホテルニューオータニ大阪開催期間：2026年5月9日（土）〜6月30日（火）時間：平日 11:30〜16:30（最終入場15:00）、土・日 11:30〜18:30（最終入場17:00）※各90分制基本料金(税・サ込)：大人 平日 6,800円、土・日曜日 7,500円／小学生 4,000円 ／幼児（4歳以上）3,000円予約・問合せ：06-6949-3276（SATSUKI LOUNGE 10:00〜18:00）店舗：〒540-8578 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 ティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」（ロビィ階）

予約開始：2026年3月27日（金）12:00〜

サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」をイメージした、スイーツやドリンクが登場するスイーツビュッフェが、ホテルニューオータニに登場。

幕張では2026年5月7日〜6月30日、大阪では5月9日〜6月30日まで、『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』が開催されます！

また、予約必至のビュッフェ席が確約できるプレミアムステイプランと、オリジナルトートバッグ付プランも用意されています。

リラックマコラボスイーツ全7種

リラックマのだららんカスタードプリン

スイーツビュッフェの醍醐味は、好みのメニューを好きなだけ味わえること！

「スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」には、ホテルを代表するパティシエによる「リラックマ」スイーツ全7種を楽しめます。

多くの著名人からも支持される「パティスリーSATSUKI」のパティシエが「リラックマ」を小ぶりでかわいいスイーツで表現。

リラックマのマンゴーミニパフェ

冷たいパフェに

リラックマのあんこクリームホットケーキ

焼き立てのホットケーキ

リラックマのしあわせみたらし団子

甘じょっぱいみたらし団子や

コリラックマの夢見るフルーツロール

フルーツロールなどのコラボスイーツが用意されています。

キイロイトリのもふもふマンゴームース

ほかにも、「キイロイトリ」をイメージしたメニューや

コリラックマのおきにいりパンナコッタ

かわいい「コリラックマ」イメージのグラススイーツも。

「リラックマ」の世界観をイメージした、かわいらしい店内装飾の中で堪能できるスイーツビュッフェです！

ホテル自慢のスイーツに、食事系メニューも充実

スーパーメロンショートケーキ

「リラックマ」をイメージした7種のコラボスイーツ以外にも、凄腕パティシエが⼿掛ける自慢のスイーツが登場。

「スーパーメロンショートケーキ」は、ニューオータニの代名詞とも言うべきスイーツメニューです☆

ほかにも、数々のスイーツがメディアを賑わせているスイーツブティック「パティスリーSATSUKI」のスイーツを用意。

また、バリエーション豊富な食事メニューもビュッフェの魅力です。

サンドウィッチ イメージ

毎朝焼き上げるホテルメイドブレッドを使ったサンドウィッチにサラダバー、スープ、パスタやカレーも提供。

ローストビーフや店内で焼き上げるピッツァなど揃います☆

※ローストビーフ、ピッツァは幕張限定

来場者特典：オリジナルノベルティ「アクリルマーカーチャーム」プレゼント（非売品）

『「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜』に来場すると、オリジナルノベルティをプレゼント。

4歳以上の来場者1名につき「アクリルマーカーチャーム」が1個もらえます。

「アクリルマーカーチャームは、2種類のデザインからランダムで1つをお渡し。

期間限定スイーツビュッフェの思い出に、ペットボトルや傘の目印に役立つとっても便利なグッズを持ち帰れます！

オリジナルトートバッグ付プラン

先行予約：2026年3月19日（木）12:00〜

料金(税・サービス料込)：

幕張 平日 9,500円、土・日曜日 10,300円

大阪 平日 8,800円、土・日曜日 9,500円

トートバッグサイズ：W245mm×H190mm×D120mm

「スーパースイーツビュッフェ」でしか手に入らない、ファン必見の「オリジナルトートバッグ付プラン」も用意。

これからの季節に大活躍する、ジュート素材×キャンバス地のトートバッグがもらえるプランは、一般予約に先立って2026年3月19日12:00より販売を開始します☆

ランチボックスを入れたり、ちょっとしたお出掛けやお買い物に使ったりできる、まさに“ちょうどいい”サイズのトートバッグがもらえるプランです！

席の確約が可能な「コラボドリンク付プレミアムステイプラン」

先行予約：2026年3月19日（木）12:00〜

料金(税・サ込)：

幕張 1名1室 29,700円〜、2名1室 46,000円〜、3名1室 63,300円〜

⼤阪 1名1室 52,000円〜、2名1室 68,000円〜

※1泊室料、朝食、スイーツビュッフェ、コラボドリンク付

希望日に「スーパースイーツビュッフェ」の席を確約し、1名につき1杯のコラボドリンクがセットになった「コラボドリンク付プレミアムステイプラン」も用意。

一般予約に先立って、2026年3月19日12:00から販売をスタートします☆

ニューオータニ（幕張・大阪）のスイーツビュッフェに、サンエックスの「リラックマ」が初登場。

サンエックスの「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜は、幕張で2026年5月7日〜6月30日まで、大阪で5月9日〜6月30日まで開催です！

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